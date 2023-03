O Tribunal da Relação de Lisboa reconheceu que uma norma do Orçamento do Estado que impedia a integração dos trabalhadores precários da RTP Madeira caducou. De acordo com a Comissão de Trabalhadores (CT) do canal público, a decisão deveria levar à integração imediata destes colaboradores - ao serviço da RTP no ano de 2020 - no quadro da empresa, “de pleno direito, nada limitando o seu recurso aos tribunais, se a RTP persistir na mesma posição.”





Os trabalhadores precários da RTP Madeira que recorriam aos tribunais para verem reconhecido o seu direito à integração no quadro da empresa continuavam, até agora, a esbarrar na invocação de uma norma do Orçamento do Estado que proibiria essa integração. A comissão teme, contudo, as consequências futuras da decisão, admitindo que esta pode dar origem a “uma nova vaga de processos judiciais, que a RTP podia evitar cumprindo simplesmente a lei”. A CT questiona ainda os custos, no orçamento da RTP, desta “obsessiva litigância contra os trabalhadores”.