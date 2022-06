A atravessar problemas financeiros, segundo a sua administração, a RTP desespera por mais dinheiro do Governo. E aponta aos 16,29 milhões de euros que o Estado ainda deve à empresa. O valor diz respeito à dívida resultante das decisões da Comissão Europeia de julho de 2006 e dezembro de 2011 por conta do subfinanciamento do serviço público de rádio e televisão verificado até 2003 de 26,69 milhões de euros, valor que foi sancionado pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia.









Deste, em 2017, o Governo pagou 10,4 milhões através de dois aumentos de capital (6,7 milhões realizados em fevereiro desse ano e mais 3,7 milhões no final de dezembro). Em 2020 estava prevista a entrega de 2 milhões, mas tal não se concretizou até hoje. Contas feitas, faltam os referidos 16,29 milhões.

“Era muito importante que este montante, ou parte dele, entrasse este ano, pois ficaríamos logo com capitais próprios positivos”, referiu na semana passada no Parlamento Luísa Ribeiro, administradora da RTP com o pelouro financeiro - na mesma audição em que o presidente da empresa, Nicolau Santos, anunciou que a mesma deverá voltar aos resultados negativos em 2022. Mas, ao que o CM apurou, poderá não ser ainda este ano que o Estado vai injetar mais dinheiro no grupo público.









Recorde-se que, em 2022, a RTP deverá receber cerca de 191,7 M € da taxa audiovisual (de acordo com o Orçamento do Estado), paga pelos consumidores na fatura da eletricidade.