RTP Porto em risco de fogo e explosão

Os colaboradores da RTP no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia, no Porto, temem que, a qualquer momento, ocorra um incêndio grave ou explosão por negligência da administração.Tudo porque, quando em agosto último ocorreu a greve dos camionistas de matérias perigosas, que ameaçou parar o País, a RTP adquiriu dois depósitos com dois mil litros de gasóleo que lá ficaram sem utilização."Os depósitos de mil litros cada estão a dois metros de uma zona com pinheiros e carvalhos, cobertos com dois guarda-sóis desde agosto, quando para ali foram", adianta fonte da empresa, que destaca o aumento da perigosidade dos depósitos com o facto de os carros de reportagem serem "estacionados mesmo em frente".Segundo a mesma fonte, as reservas de combustível, que só esta semana, segundo apurou o, começaram a ser gastas, "estão acompanhadas de sinalização a alertar para o perigo que constituem, mas depois não cumprem com nenhuma regra de segurança. Têm um pequeno bosque atrás e estão a poucos metros do estúdio de informação onde se grava e emite o ‘Jornal da Tarde’, o principal bloco informativo da RTP1 à hora do almoço.Os dois mil litros de gasóleo que estão "esquecidos" naquele local desde agosto, só agora, em meados de novembro, começaram a ser paulatinamente consumidos.apurou que situação idêntica ocorreu na sede da estação pública de rádio e televisão em Lisboa.