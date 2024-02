A RTP terá regressado aos prejuízos no ano passado, o que acontece pela primeira vez em 13 anos. De acordo com o Plano de Atividades e Orçamento da empresa pública de rádio e televisão para 2024, a que o CM teve acesso, em 2023, o grupo estima um resultado negativo de quase 1,4 milhões de euros, o que contrasta com os 767 mil euros positivos de 2022.









