A subida dos preços da energia e a guerra na Ucrânia vão afetar significativamente as contas da RTP este ano e, esta terça-feira, Nicolau Santos admitiu que, muito provavelmente, o grupo público “vai ter prejuízo”. Para piorar a situação, a estação pública vai ter de desembolsar cerca de 12 milhões de euros com o Mundial de Futebol 2022, que se realiza no Qatar entre 21 de novembro e 18 de dezembro.









“É algo que foi negociado em 2011, por Guilherme Costa [antigo presidente da RTP], e na altura poderia ser um bom negócio, mas agora...”, referiu esta terça-feira o presidente do conselho de administração da RTP, em comissão parlamentar, lamentando o facto de a maioria dos jogos serem transmitidos à hora de almoço (de Portugal), que “não é o melhor horário para a publicidade”. Nicolau Santos adiantou que vai tentar negociar os direitos de transmissão com as televisões privadas para minimizar os gastos. Recorde-se que, em 2018, a RTP diminuiu o prejuízo financeiro - estimado em cerca de 5,6 milhões de euros - com a partilha dos direitos de transmissão do Mundial com SIC e Sport TV.

O presidente da empresa pública avançou ainda que, apesar da situação financeira, vão haver aumentos salariais na RTP pela primeira vez desde 2014.



Processo de correspondente foi “muito claro”



Nicolau Santos foi esta terça-feira questionado sobre a escolha de Paulo Martins para correspondente da RTP em São Tomé e Príncipe, mas desvalorizou a polémica. “As regras dos concursos estão definidas desde 2009. O Paulo Martins foi escolhido por unanimidade e o processo foi muito claro”, afirmou, negando qualquer ligação entre a controvérsia em torno desta nomeação e a exoneração da diretora de Recursos Humanos.