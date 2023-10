RTP recebe 191,7 milhões da taxa audiovisual

O valor da Contribuição para o Audiovisual (CAV) voltará a não ser atualizado em 2024, de acordo com a proposta de Orçamento do Esta- do (OE). Com esta manutenção, a RTP irá receber 191,7 milhões de euros diretamente dos portugueses - o mesmo que o previsto para este ano.



A taxa audiovisual, que serve para financiar o serviço público de rádio e televisão e que é paga pelos consumidores através da fatura da eletricidade, irá manter-se nos 2,85 euros sem IVA incluído (3,02 euros, com IVA), o que equivale a 36,25 euros/ano.









