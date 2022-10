A SIC e a TVI chegaram a acordo com a RTP, detentora dos direitos, para a partilhar da transmissão dos jogos do Campeonato do Mundo do Qatar, que se realiza de 20 de novembro a 18 de dezembro.



O negócio ficou fechado nas últimas horas, sabe o CM, e cada uma das estações privadas vai emitir sete jogos da competição, incluindo um jogo da Seleção Nacional, cada, na fase de grupos.









