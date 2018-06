Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP viola contrato com contas em atraso

Administração só fez chegar contas de 2017 ao Conselho de Opinião a 31 de maio.

Por Duarte Faria | 01:30

A administração da RTP violou o Contrato de Concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão (CCSPRT), estabelecido entre o Estado e a empresa. Em causa está a entrega do Relatório e Contas da Sociedade relativo a 2017.



É que o CCSPRT estabelece que este documento deveria ter sido entregue "até 31 de março" aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Comunicação Social, acompanhado dos "pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Opinião [CO]". Mas tal não aconteceu.



Segundo o parecer do CO, a que o CM teve acesso, esta entidade só recebeu o relatório a 31 de maio - dois meses após a data limite para a entrega do documento ao Governo-, sem que fosse dada justificação para o atraso.



No seu parecer, o CO defende que "esta situação desrespeita claramente normas e procedimentos exigíveis pelas determinações contratuais (aliás, à semelhança de outras que vêm ocorrendo)".



Por isso, "na salvaguarda do princípio da legalidade e na exigência do cumprimento das obrigações contratuais", o CO recomenda no parecer, "como imperativo, o respeito pelos procedimentos determinados, bem como a adequada fiscalização e controlo", previstos no CCSPRT.



Questionada pelo CM, fonte oficial da RTP esclareceu que "o Relatório e Contas foi assinado pela administração a 21 de março", o que significa que o "prazo estipulado para as empresas comerciais e públicas foi cumprido e até antecipado", sem fazer referência ao Contrato de Concessão e à exigência de pareceres que este contém.



Já o Governo não se pronunciou sobre o tema, nem esclareceu se já recebeu o relatório.