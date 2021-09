RTP1 fecha mês de agosto com pior audiência da história

Significa isto que, em cada 100 telespectadores que viram televisão, menos de 10 tiveram como escolha o primeiro canal da televisão pública. De resto, em agosto a RTP 1 bateu o recorde mínimo que tinha sido fixado já em fevereiro deste ano: 10,8%. De referir ainda que a RTP 1 encerrou o oitavo mês do ano com uma média de 210 200 telespectadores a cada minuto. Já a RTP 2 registou um share de 1,4% (29 mil espectadores), o seu segundo melhor resultado do ano, depois de, em julho, ter tido 1,5%.



Nem os Jogos Olímpicos, nem a Volta a Portugal, nem mesmo o (relativo) sucesso da mininovela ‘Pôr do Sol’ salvaram a RTP 1 de, no último mês, ter registado o pior share médio da sua história: 9,9%, de acordo com os dados oficiais da CAEM/GfK.Significa isto que, em cada 100 telespectadores que viram televisão, menos de 10 tiveram como escolha o primeiro canal da televisão pública. De resto, em agosto a RTP 1 bateu o recorde mínimo que tinha sido fixado já em fevereiro deste ano: 10,8%. De referir ainda que a RTP 1 encerrou o oitavo mês do ano com uma média de 210 200 telespectadores a cada minuto. Já a RTP 2 registou um share de 1,4% (29 mil espectadores), o seu segundo melhor resultado do ano, depois de, em julho, ter tido 1,5%.





Leia também SIC mais líder de audiências com a TVI a perder terreno Na guerra entre SIC e TVI, a primeira volta a levar a melhor. Com 19% de share (média de 403 500 telespectadores), lidera audiências há 31 meses consecutivos. Ainda assim, desceu 0,1 pontos percentuais quando em comparação com o mês anterior. Já a TVI subiu 0,2 pontos percentuais, para 16,4% (347 400 telespectadores). Contas feitas, os dois canais privados em sinal aberto ficaram separados por 2,6 pontos.

No total anual, e passados oito meses, a SIC vai na frente com 19,6% de share, seguida da TVI com 17,1% (menos 2,5 pontos percentuais), da RTP 1 (11,2%) e da RTP 2 (1,1%). Com apenas quatro meses a restarem até ao fim do ano, dificilmente o canal de Paço de Arcos perderá a liderança.