Rui Moreira recua na cedência de espaço à TVI

A TVI manifestou interesse e invocou que estava de partida para outro concelho, mas gostaria de se manter no Porto, e questionou se a câmara, a exemplo do que o município de Matosinhos terá feito, quer com a SIC, quer com o Porto Canal, estaria na disposição de fazer uma negociação direta e particular". Rui Moreira confirmou, assim, na reunião do executivo de ontem, a abordagem da Media Capital para cedência de instalações no Silo Auto. O autarca nega, no entanto, "qualquer favorecimento" a Mário Ferreira.A proposta de hasta pública, assinada pelo autarca da Invicta, para arrendar os dois últimos pisos do Silo Auto, por 12 500€, acabou por ser retirada. O município optou por fazer um estudo económico aprofundado para concessionar todo o edifício - que integra estacionamento e instalações da Polícia Municipal. As obras necessárias, incluindo na cobertura de fibrocimento, ficam a cargo do concessionário.Rui Moreira rejeitou a entrega sem retorno à TVI: "Devemos escrutinar o mercado, até porque há outra instituição da cidade à procura de instalações". O autarca, comentador daquele canal televisivo, nega a ideia de um concurso à medida da TVI: "Não há negócio. E a ser feito, será com toda a transparência, levado à assembleia municipal e a Tribunal de Contas."Mas considera "importante que a câmara se empenhe para que o ‘JN’ se mantenha no Porto" e "que a TVI tenha estúdios no Porto".