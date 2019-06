"O presente passa pelo estrangeiro, mas no futuro quero voltar para Portugal", confessou Rui Vitória.





Vou deixar isto aqui para quando alguém escrever uma piada seca, entra o Rui Vitória a fazer o rufo da bateria pic.twitter.com/jVT4Q10YUz — Rodrigo Gomes (@R0drigoG0mes) June 11, 2019

Rui Vitória, treinador português, esteve esta terça-feira de manhã no 'Programa da Cristina', da SIC.De férias em Portugal para depois regressar à Arábia Saudita com família, Rui Vitória revelou sentir-se bem adaptado no novo país onde continuar a treinar na próxima época."Os objetivos são ir ganhando títulos, fazer boa figura, ser feliz e fazer aquilo que gosto", revelou o técnico.Apesar de ter agora uma nova vida longe de Portugal, o técnico não esconde a vontade de voltar a treinar um clube português.No final da conversa com a apresentadora Cristina Ferreira, o treinador foi surpreendido pela família e acabou a dar espetáculo ao tocar bateria.