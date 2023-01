Saiba quais as séries mais pirateadas em 2022

‘House of the Dragon’, série da HBO Max que serve de prequela a ‘A Guerra dos Tronos’, foi a mais pirateada em 2022, de acordo com o site ‘TorrentFreak’. Seguiu-se ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’, da Amazon Prime Video.

Do top fazem ainda parte ‘The Boys’ (também da Prime Video), ‘Moon Knight’, da Disney+, ‘Halo’, da Paramount+ (disponível na SkyShowtime em Portugal), ‘Obi-Wan Kenobi’ e ‘The Book of Boba Fett’, da Disney+, e ‘Stranger Things’, da Netflix.

A encerrar a lista surgem ‘She-Hulk: Attorney at Law’ e ‘Andor’, da Disney+. ‘WandaVision’ tinha sido a série mais pirateada em 2021.