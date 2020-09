"Saio desta equação": Suzana Garcia confirma saída do 'Você na TV' e explica motivo

"Anda por ai um sururu a dizer que eu tinha sido afastada do 'Você . No dia 1 de setembro tive um convite para continuar (...) porém a filha à casa torna e isso quer dizer que as condições que eu achava que faziam sentido para estar aqui neste programa, agora, na minha cabeça, é eu seguir tudo aquilo que deixei para trás, que ficou em suspenso. Não estou a dizer que não a este projeto, não estou a dizer que não ao mentor deste projecto, que é a Cristina, estou a dizer que sim a mim, a tudo o que ficou para trás", revelou Suzana Garcia em lágrimas.

Depois dos rumores da saída de Suzana Garcia, advogada e comentadora do 'Você da TV', relacionados com o regresso de Cristina Ferreira à estação televisiva, a jurista confirmou a sua saída, durante o direto do programa."Fui feliz, a cereja no topo do bolo foi você [Manuel Luís Goucha]. Eu saio desta equação, mas o Manuel Luís não sai do meu coração". A advogada aproveitou ainda o momento para agradecer a toda a equipa que esteve ao seu lado neste tempo.