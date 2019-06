Salários na Global Media estão em atraso

Os salários dos trabalhadores da Global Media (GMG) não foram pagos no último dia útil do mês, como é "habitual".A situação foi denunciada esta sexta-feira por trabalhadores do grupo que detém o ‘Diário de Notícias’ (DN), ‘Jornal de Notícias’ (JN) e TSF, entre outros.O Sindicato dos Jornalistas classificou o caso como "grave" e disse que a administração, liderada por Daniel Proença de Carvalho, "tem ignorado os trabalhadores, recusando-se a prestar esclarecimentos sobre a degradação financeira das empresas de comunicação que detém".Entretanto, fonte oficial da GMG garantiu que "os salários estão a ser processados".