o processo judicial que tinha movido contra a Cofina (após rescindir contrato com a empresa que detém o CM e a CMTV) e no qual exigia 90 mil euros de indemnização.



A juíza considerou que a Cofina foi levada ao engano por uma alteração feita à versão original do contrato de trabalho, que definia que caso se verificasse a cessação do respetivo contrato, independentemente





de quem fosse a iniciativa, Felgueiras teria sempre direito a receber 90 mil euros.

de media e a trabalhadora. Sandra Felgueiras já anunciou que pretende recorrer.





Sandra Felgueiras perdeu