Pedro Santana Lopes assume, a partir desta segunda-feira, com o telespectador da, o compromisso de “frontalidade e irreverência” no novo espaço de comentário político que passa a assinar em horário nobre do canal no ‘CM Jornal 20H’. Este é o regresso do ex-primeiro-ministro à, ele que foi o primeiro comentador político da estação.“Quando o canal arrancou eu fazia comentário semanal, mas depois outros tempos se seguiram”, começa por recordar. “É por isso um gosto voltar a esta casa”, diz, elogiando o percurso que atem feito desde o seu nascimento. Destaca “a força” que o canal tem esta segunda-feira no espectro televisivo e sublinha o facto de estar “em todo o lado”, “chegar a toda a gente” e “influenciar o País”.