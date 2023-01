Pedro Santana Lopes é o novo cronista do Correio da Manhã. O presidente da Câmara da Figueira da Foz, independente e comentador da CMTV, vai passar a assinar, todas as terças-feiras, na página 2 do jornal, um espaço de opinião intitulado ‘Lado Lunar’ e onde abordará os temas quentes da atualidade política nacional.





“Vou tratar sempre da evolução ultrainsólita da situação política portuguesa e do que acontece ao resto do País no seu relacionamento com o poder central, em Lisboa, no que respeita às decisões do que necessita para o seu desenvolvimento”, afirmou aoo autarca da Figueira da Foz. Santana Lopes passa, assim, a integrar o vasto conjunto de cronistas e colunistas que escrevem no, nas mais diferentes áreas, numa altura em que o seu jornal vai surgir nas bancas com uma imagem renovada.

É já na próxima segunda-feira, dia 9, que o Correio da Manhã dá mais um passo em frente na inovação da imprensa escrita em Portugal, com um jornal moderno, dinâmico, com mais notícias, mais fácil de ler e cada vez mais próximo dos leitores, mantendo as suas raízes e a sua essência: o rigor, a independência, a isenção, e a garantia de que estará sempre onde estiver a notícia.