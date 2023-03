“A administração não quer negociar e o Governo desresponsabiliza-se”, lamentou, esta terça-feira, no Parlamento, Irina Melo, da Comissão de Trabalhadores da Lusa, acerca das tentativas fracassadas para chegar a um acordo sobre “salários dignos”. Numa audição que contou ainda com a presença do Conselho de Redação (CR) e de delegados sindicais, ficou claro que a valorização salarial é a grande prioridade.









