Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Secret Story’ faz novo mínimo de audiências

No domingo, o reality show apresentado por Manuel Luís Goucha registou um dos seus piores resultados de sempre.

Por Duarte Faria | 01:30

A gala de ‘Secret Story - Casa dos Segredos’ do passado domingo registou uma das piores audiências da história do reality show da TVI. Com uma média de 1 039 300 telespectadores (23,4%), este foi o pior registo da atual temporada do formato, agora apresentado por Manuel Luís Goucha. Até agora, o resultado mais baixo dizia respeito à gala de 6 de maio - 1 091 000 telespectadores, de acordo com os dados da GfK.



Apesar de tudo, num dia marcado por vários eventos transmitidos pela televisão, ‘Casa dos Segredos’ (3º programa mais visto do dia) foi o formato preferido pelos portugueses no horário nobre, à frente da final de ‘Got Talent Portugal’ (5º programa mais visto), da RTP 1, com 805 800 telespectadores (20,1% de share), e da 23ª edição da gala dos Globos de Ouro (10º programa mais visto), com 677 800 telespectadores (19,7% de share).



A Passadeira Vermelha do evento da SIC foi acompanhada por 774 300 pessoas e teve 16,3% de share (6º programa mais visto).



Contudo, o dia ficou marcado pela transmissão da Taça de Portugal, ganha pelo Desportivo das Aves ao Sporting (2-1). O jogo de futebol foi visto por uma média de 1 748 500 espectadores (50% de share). Contas feitas são menos 72 mil telespectadores do que aqueles que vibraram com a final da competição no ano passado, que pôs frente a frente Benfica e Vitória de Guimarães (1 820 600 espectadores).



A RTP 1 ganhou o dia.