Segredo ameaça influência da personagem de Catarina Avelar na telenovela 'Alguém Perdeu'

Atriz veste a pele de Quitéria de Jesus do Espírito Santo na telenovela ‘Alguém Perdeu’ da CMTV.

17:13

Catarina Avelar veste a pele de Quitéria de Jesus do Espírito Santo na novela ‘Alguém Perdeu’, que estreia dia 18 de março na CMTV. Um nome que faz jus àquela que é a mulher mais respeitada e influente da zona onde reside em Cascais.



Com o seu ar austero e beato é, aparentemente, muito religiosa e devota de Santa Rita de Cássia, mas esconde a sua verdadeira personalidade por detrás desta imagem que criou ao longo dos anos.



É proprietária da coletividade O Canto da Sereia, o ponto de encontro da vizinhança e vive com Baltazar (Sabri Lucas), seu sobrinho, filho da sua falecida irmã gémea.



Mas Quitéria esconde um terrível segredo que promete atormentá-la até ao fim dos seus dias. Viveu um caso extraconjugal no passado, quando o marido ainda era vivo, e dessa relação nasceu um filho, que ela abandonou e do qual não quer saber.n