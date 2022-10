O PAN, partido com um deputado, tem 165 mil seguidores no Facebook (tantos como o PSD, com 77 deputados). O PS, com 120 deputados, tem 102 mil seguidores, e o Chega, com 12 membros no Parlamento, tem 148 mil seguidores. O CDS, sem nenhum, tem 42 mil. Os números, recolhidos em setembro, constam de um estudo realizado pelo laboratório português Obercom – Observatório da Comunicação, e foram apresentados num seminário sobre desinformação realizado em Espanha, sob a égide do projeto Iberifier.

Segundo os especialistas, em 20 anos a sociedade portuguesa passou de 20% para 80% da população com acesso à internet, sendo que diluiu o fosso entre homens e mulheres: a proporção de utilizadores é praticamente igual entre ambos os sexos. Quanto aos jovens, o acesso é quase absoluto: 99,7% entre os 16 e os 24 anos (entre os 65 e os 74 anos, essa proporção diminui para os 47,7%). No que diz respeito ao interesse manifestado pelas notícias, este índice está a decair: só 51% manifestam esse interesse (menos 17,5% do que em 2021), sendo que o desinteresse é mais preponderante entre os menos escolarizados e os mais pobres.