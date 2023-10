O CM esteve à conversa com Susana Areal, especialista em Comportamento Humano, que escreveu recentemente uma carta aberta a José Eduardo Moniz, já que Cristina Ferreira, que estava de férias em Itália, “ignorou o assunto”. “Seguindo as hierarquias comecei por apelar, via ‘stories’, para que ela [Cristina] tomasse uma posição, para que interrompesse as férias e viesse, que é o que um líder deve fazer em situação de crise.









Ver comentários