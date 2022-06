Semanário 'Nascer do Sol' e jornal 'i' alvos de ataque informático

“Os servidores da Newsplex, detentora do semanário ‘Nascer do Sol’ e do jornal ‘i’, foram esta quarta-feira alvo de um ataque informático que bloqueou todo o sistema de produção e gestão de conteúdos nas várias plataformas”, podia ler-se no site do ‘Nascer do Sol’.









CM, os hackers terão pedido um resgate de 10 milhões de euros aos proprietários das publicações. A edição do jornal ‘i’ estava em risco de não ir para as bancas.

