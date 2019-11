Será que os D'ZRT estão de volta? Fotografia deixa esperança aos fãs da banda

Ver esta publicação no Instagram Irmandade!!! #dzrt #naocomplicooqueéfacil Uma publicação partilhada por Vitor Fonseca (@cifrao4real) a 19 de Nov, 2019 às 12:43 PST

Será que os D'ZRT estão de volta? Esta é a pergunta que muitos fãs deixam no perfil do Instagram de Vítor Fonseca (Cifrão), um dos elementos da antiga banda sonora.Dez anos após o último concerto dos D'ZRT, os fãs não esquecem a música do quarteto que teve inicio em uma das temporadas da série juvenil Morangos Com Açúcar, na TVI.Esta terça-feira, Cifrão fez uma publicação na rede social que deixou muitos com 'a pulga atrás da orelha'.Na fotografia, Vítor Fonseca surge ao lado de Paulo Vintém e Edmundo. "Irmandade!!!", pode ler-se na descrição da imagem, que vem acompanhada pelas hashtags #dzrt e #nãocomplicooqueé.A imagem, e principalmente a descrição, fez com que a fotografia já conte com mais de 24 mil 'gostos' e 420 comentários."Unidos desde o início" ou "saudades" são alguns dos comentários deixados pelos fãs, naquela publciação."Que momentos felizes passei nos vossos concertos. Ele (Angélico) está a olhar por vocês lá de cima. Muitas saudades", avançou uma das muitas seguidoras que não se esqueceu de mencionar a ausência do músico e ator Angélico Vieira, que morreu em 2011 vítima de um acidente de viação.