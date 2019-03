Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio ‘Bomba’ no mundo do crime em "Alguém Perdeu"

João Mota vai desempenhar a personagem na primeira novela da CMTV.

07:59

João Mota vai desempenhar a personagem Sérgio ‘Bomba’ na primeira novela da CMTV ‘Alguém Perdeu’, com estreia agendada para o próximo dia 18 de Março.



Tipo com boa pinta e bom corpo, é especialista em rebentar com caixas multibanco, facto que lhe valeu, precisamente, a alcunha de ‘Bomba’.



É um prostituto de luxo, mas no sítio onde mora ninguém tem conhecimento da vida que leva.



Trabalha para Jeanny, sendo um dos mais requisitados do seu catálogo online. É nesse meio que conhece o juiz Eduardo, com o qual se envolve de forma séria.



"Estou muito entusiasmado. É um projeto que me está a dar muito gozo fazer por várias razões: primeiro porque é o primeiro da CMTV e depois pela qualidade da novela e pelo facto de ser o António Barreira a escrever", diz João Mota.



"O elenco é muito forte e muito unido. Já li a história e tenho a certeza que vai ser um sucesso", avança.