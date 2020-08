Série ‘Casa de Papel” vai ser gravada em Portugal

Os fãs da popular série espanhola ‘A Casa de Papel’ aguardam com enorme expectativa a chegada da quinta e última temporada da história, que começou com um assalto à Casa da Moeda, em Espanha, e passou por vários enredos. A Netflix já levantou uma ponta do véu sobre o que esperar do adeus à série e deixou os seguidores portugueses expectantes com os próximos episódios. Isto porque Portugal foi um dos três países escolhidos para as rodagens de ‘A Casa de Papel’ e vai receber as mais mediáticas personagens da série. Para já, ainda não se sabe onde no nosso país irão decorrer as gravações da quinta temporada, que conta com dez episódios, de uma hora cada, e marca a despedida de uma história que começou na televisão espanhola, na Antena 3, e rapidamente se tornou num fenómeno de sucesso mundial, e uma das mais vistas na plataforma de streaming.









O responsável pela Portugal Film Commission, Manuel Claro, disse à Lusa que, “por princípios de confidencialidade”, não poderá desvendar qual o cenário das gravações em Portugal. Além do nosso país, as filmagens de ‘A Casa de Papel’, de Alex Pina, vão passar ainda por Espanha e também pela Dinamarca.

A série, recorde-se, estreou em 2017 e é protagonizada por atores espanhóis como Álvaro Monte, Úrsula Corberó ou Itziar Ituño, praticamente desconhecidos antes do arranque da história e que agora são reconhecidos em todo o Mundo.