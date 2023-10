Uma das sitcoms mais controversas da televisão norte-americana - e que se tornou famosa por ter sido cancelada dez minutos após ter entrado no ar - vai ter uma segunda oportunidade no Youtube.‘Turn-On’, criada originalmente em 1969, exibia uma sequência de sketches humorísticos que, na altura, foram considerados demasiado "ousados" para o público de então.Agora, o produtor George Schlatter vai lançar, esta segunda-feira, no Youtube, os dois episódios gravados, para avaliar a receção do público atual.