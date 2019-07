Série 'Friends' deixa de estar disponível na Netflix em 2020

A série 'Friends' vai deixar de ser transmitida através do serviço de streaming da Netflix, em 2020.A notícia é avançada pela Reuters que garante também que os episódios de uma das séries mais mediáticas do mundo vão passar a ser transmitidos no HBO Max, um serviço de streaming da WarnerMedia.Recorde-se que a série conta as pripécias, histórias e amores de seis amigos que vivem em Nova Iorque.