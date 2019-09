Série policial mostra o Portugal da troika

Uma jovem aparece morta no Tejo. É esta a premissa de ‘Sul’, série de nove episódios que a RTP 1 estreia este sábado, às 21h00.Pela mão de Ivo Ferreira, o realizador, vamos aos poucos descobrindo este enredo que promove Lisboa como nunca e mostra um País angustiado por uma forte crise económica e social e que vive sob a intervenção da troika entre 2011 e 2014 - são abordadas, por exemplo, as demissões de Vítor Gaspar e o anúncio da saída irrevogável de Paulo Portas do Governo. Margarida Vila-Nova, Afonso Pimentel, Jani Zhao e Adriano Luz são os protagonistas.Afonso Pimentel volta a abraçar o papel de um pequeno meliante."É uma série original, que nos coloca em Lisboa durante a crise de 2013. Lisboa é ela mesmo uma personagem, pois são as paisagens e os próprios locais a darem vida à serie e a explicam", sugere o ator, que está a acabar de gravar a novela ‘Nazaré’, da SIC, e se confessa feliz por este produto estrear finalmente, após uma pequena apresentação de dois episódios na Cinemateca. "Adorei tudo! Espero que o público agarre a série desde o início até ao fim. É diferente de todos os outros produtos atualmente em televisão".Para o realizador Ivo Ferreira, esta nova série da RTP 1, ‘Sul’, apresenta "um retrato de um País melancólico, numa crise, eventualmente eterna, com personagens muito dinâmicas"."Vêm de bairros operários como Xabregas até aos banqueiros de hoje em dia."