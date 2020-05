Serviços de telecomunicações pioram nas zonas rurais

Falar ao telemóvel, abrir páginas de internet e transferir ficheiros é sempre mais difícil, por vezes mesmo impossível, nas zonas rurais da região Norte. A conclusão é de um estudo da Autoridade Nacional das Comunicações que repetidamente fala numa "acentuada degradação" dos serviços nas áreas predominantemente rurais" de 86 municípios do Norte do País.A qualidade dos serviços móveis de voz e dados difere entre os operadores - saindo-se melhor a Vodafone - mas sobretudo entre zonas urbanas e rurais da região Norte, com estas últimas a não terem, em algumas áreas, qualquer serviço. Apesar de os serviços terem o mesmo preço em todo o País.Em termos globais, o serviço de voz é bom, diz o estudo que aponta problemas, "nomeadamente no que toca às capacidades de estabelecimento e de retenção de chamadas" nas zonas rurais.O serviço de transferência de ficheiros, em download ou upload, também regista dificuldades, tal como a velocidade, com prejuízo para as áreas fora das zonas urbanas. As deficiências estendem-se ainda aos serviços de navegação na internet e YouTube vídeo streaming.Este é o segundo estudo da qualidade de serviço, depois do efetuado no Alentejo.A região Norte foi avaliada, abarcando integralmente os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança e o norte dos distritos de Aveiro, Guarda e Viseu, num total de 86 municípios.O trabalho de campo decorreu entre os dias 3 e 13 de fevereiro de 2020, tendo sido realizadas 952 chamadas de voz e 6475 sessões de dados, abrangendo assim os serviços da Meo, Vodafone e Nos.As medições foram sem intervenção ou decisão humana e em igualdade de condições para os vários operadores, permitindo a análise objetiva e comparativa dos desempenhos, garante a reguladora das comunicações.