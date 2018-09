Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sétimo festival do Perceve com animação musical

Evento dinamiza um setor importante para o concelho.

Por Carla Marques Cordeiro e João Mira Godinho | 11:38

Vila do Bispo recebe a 7ª edição do Festival do Perceve que decorre de 14 a 16 de setembro, no Pavilhão da Escola EB 2,3 de São Vicente com a abertura das portas pelas 14h00.



O evento é uma oportunidade para provar a iguaria na vila que é considerada a capital do perceve e também de assistir a diversos espetáculos musicais.



Nesta festa gastronómica, onde o perceve é rei, podem ainda provar-se as lapas grelhadas, mexilhões, moreia frita, navallheiras, salada de polvo, papas de xerém e de mexilhão e choco frito.



A música está garantida ao longo dos três dias, com Vozes do Sul, Rui e Lau, no dia 14, na segunda noite (15) subirá ao palco Brasa Doirada e Humberto Silva, e o último dia (16) contará com o Rancho Folclórico de Odiáxere, Cool Loung Quintet e Ricardo Glória.



A realização do evento pretende dinamizar o setor, num concelho onde a atividade dos marisqueiros é importante para a gastronomia e economia local.



As entradas vão ter um preço de dois euros.