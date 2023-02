A SIC arrancou o novo ano da melhor maneira. O canal de Paço de Arcos fechou janeiro com um share de 16,4%, aumentando a sua distância para o principal concorrente, a TVI, que registou 14,9%. A estação de Queluz de Baixo sofre assim mais um revés na luta para recuperar a liderança nas audiências, que lhe foge desde fevereiro de 2019, ao perder 0,3 pontos percentuais face a dezembro, um dos meses mais fortes no que diz respeito ao consumo televisivo em Portugal.









Contas feitas, no mês passado a distância entre a SIC e a TVI cifrou-se em 1,5 pontos percentuais, o que compara com os 1,3 pontos do mês anterior.

O intervalo entre os dois canais privados em sinal aberto é também evidente no número de telespectadores. A SIC fechou o mês com uma audiência média de 353 100 pessoas, enquanto a TVI alcançou uma média de 320 900 telespectadores, de acordo com os dados oficiais disponibilizados pela GfK.









A RTP 1, por sua vez, registou um share de 11,6% em janeiro (menos 0,8 pontos percentuais face a dezembro), o que corresponde a uma audiência média de 249 100 telespectadores.

No ranking dos programas mais vistos do ano, os primeiros quatro lugares são ocupados por conteúdos da SIC. Em primeiro lugar está a final da Allianz Cup, disputada entre o Sporting e o FC Porto, que a estação transmitiu no dia 28. O jogo atraiu 1,9 milhões de telespectadores e registou um share de 20%. Seguem-se os programas ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’ e ‘Vale Tudo’, ambos emitidos no domingo dia 8, e ainda o noticiário ‘Jornal da Noite’ (dia 22). O primeiro formato da TVI a aparecer na lista, em 8.º lugar, é a novela ‘Festa é Festa’.