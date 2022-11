Cristina Ferreira e os representantes da SIC vão sentar-se esta segunda-feira frente a frente, pela primeira vez, para tentar resolver o diferendo que opõe as partes desde que a apresentadora decidiu, a 17 de julho de 2020, rescindir unilateralmente o contrato que tinha assinado mais de um ano e meio antes com o canal de Francisco Pinto Balsemão para regressar à TVI como diretora de Entretenimento e Ficção, administradora e acionista. Trata-se de uma audiência preliminar - no Tribunal de Sintra, para onde o processo transitou no ano passado depois de o Tribunal Judicial de Lisboa ter considerado não ser “competente territorialmente” -, na qual será promovida uma tentativa de acordo entre as partes.





No entanto, é pouco provável que tal venha a ser bem-sucedido. Tal como ojá revelou, e de acordo com várias fontes conhecedoras do processo, Cristina não está disposta a pagar os mais de 20 milhões euros exigidos pela SIC - embora reconheça que há lugar ao pagamento de uma indemnização por quebra de contrato. A estrela da TVI considera o valor um “absurdo” e está disponível para pagar apenas 2,3 milhões euros correspondentes aos 29 meses de trabalho que não chegou a cumprir (o contrato terminaria este mês). Já a SIC, que fundamentou ao juiz as suas contas, não quer ceder e está disposta a avançar para julgamento.