SIC e TVI apostam forte no arranque de 2024

SIC e TVI já definiram as armas com que vão à guerra de audiências no início do próximo ano. Ao que o CM apurou, o objetivo da estação de Paço de Arcos é ter dois formatos de grande entretenimento fortes logo no início do ano. Para isso, vai apostar em ‘A Quinta’, reality show apresentado por Andreia Rodrigues, aos domingos à noite - os diários serão emitidos de segunda a sexta-feira às 19h00 -, e numa nova temporada de ‘A Máscara’, conduzida por João Manzarra (Carolina Loureiro, César Mourão, Jorge Corrula e Aurea serão os ‘investigadores’), aos sábados à noite.









Ver comentários