A SIC e a TVI registaram, em agosto, as suas piores médias de share do ano. Mais: estes são os piores resultados de audiência dos dois canais privados em sinal aberto em muitos anos. De acordo com os dados oficiais da GfK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal, a SIC fechou o mês passado com um share médio de 15,1%, uma descida de oito décimas face a julho e uma diferença de 3,1 pontos percentuais quando em comparação com o seu melhor mês de 2022 - fevereiro (18,2%).









