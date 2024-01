Pelo quinto ano consecutivo, a SIC liderou as audiências da televisão generalista em sinal aberto. A estação de Paço de Arcos fechou 2023 com um share médio de 14,9% (319 300 telespectadores em média por cada minuto de emissão), o que significa que, em cada 100 telespectadores que viram televisão, quase 15 optaram por sintonizar no terceiro canal. A TVI, apesar de continuar a aproximar-se da liderança, voltou a ficar na segunda posição, com um share médio de 14,4% (307 500 telespectadores), ou seja, menos 0,5 pontos percentuais do que a SIC. Já a RTP 1 ficou no terceiro lugar com 11,1% de share (238 300 telespectadores). Referência ainda para a RTP 2, que não foi além dos 0,9% (18 900 telespectadores). Os números citados são da GfK, empresa responsável pela medição de audiências da televisão portuguesa.









De resto, o ano voltou a ficar marcado por uma perda de quota de mercado dos dois canais privados. Quando em comparação com o ano anterior, a SIC perdeu 1,8 pontos percentuais (p.p.), a TVI caiu 1,3 p.p.. Pelo contrário, a RTP 1 subiu 0,3 p.p. e a RTP 2 ganhou 0,1 p.p..

No caso da SIC, janeiro foi o melhor mês (16,4%), ao passo que agosto (14%) foi o pior. No que diz respeito à TVI, com 15,4% de share, fevereiro foi o melhor e agosto (13,5%) o pior. Já a RTP 1 registou a audiência mais elevada em junho (12,4%) e a mais baixa em agosto (10,1%).





‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’ (SIC), de Ricardo Araújo Pereira, foi o programa de entretenimento mais visto do ano, a novela ‘Festa é Festa’ (TVI), o formato de ficção com mais telespectadores, e o ‘Jornal da Noite’ (SIC) foi o noticiário em sinal aberto com mais telespectadores.