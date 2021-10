SIC e TVI estão mais próximas nas audiências. Em setembro, os dois canais privados em sinal aberto ficaram separados por apenas 1,3 pontos percentuais, a diferença mais curta do ano. De acordo com os dados oficiais divulgados pela CAEM/GfK, a estação de Paço de Arcos voltou a liderar no mês passado, com um share médio de 18,7%, mas perdeu 0,3 pontos percentuais quando em comparação com o mês anterior - este foi, de resto, o pior valor do ano, até ao momento, para a SIC.