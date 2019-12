SIC engana-se e assinala Implantação da República a 1 de dezembro. Internet não perdoa

O 1º de dezembro é celebrado a nível nacional e assinala o processo de Restauração da Independência, após um período conturbado em que Portugal viveu sob o domínio castelhano.



Esta é uma data assinalada todos os anos com cerimónias protocolares, onde estão presentes várias figuras da soberania nacional, como o Presidente da República.

Contudo, este ano a SIC noticiou a celebração como sendo a "cerimónia comemorativa da Implantação da República", data que se comemora a 5 de outubro.



A gaffe do canal de televisão está a gerar reações pelas redes sociais, com os internautas a brincarem com a situação.





Implantação da República??? Querem ver que andei a vida toda enganado... então a implantação da República não foi a 5 de Outubro? Pqp a Drª. Quitéria, minha Professora de História que me enganou estes anos todos... pic.twitter.com/OThOaIj7oE — Marcos Guia (@guia_marcos) 1 de dezembro de 2019









Por mim, criava-se já o Dia da Implantação da Independência ou o Dia da Restauração da República. pic.twitter.com/ypjjXzft3v — Dr. Pedro de Amorim e Bourbon (@EuSouZarolho) 1 de dezembro de 2019

Mas a implantação da República não foi a 5 de Outubro??? pic.twitter.com/UKlRZRsbR9 — Maria Helena Evangelista (@Eva1Helena) 1 de dezembro de 2019

1 DEZEMBRO 1640

RESTAURAÇÃO DA REPÚBLICA, NÃO IMPLANTAÇÃO — Idoso Radical de Esquerda (@nicknameidoso) 1 de dezembro de 2019









Um dos canais privados de televisão passava há instantes imagens das cerimónias comemorativas do 1º de dezembro de 1640 com a legenda "Cerimónia comemorativa da implantação da República" (sic). Não há palavras para qualificar... https://t.co/nyI5uSQ7To — Filipe Neto Brandão (@filipenb) 1 de dezembro de 2019