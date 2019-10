SIC 'esmaga' TVI em setembro

A SIC voltou a dominar as audiências na televisão portuguesa em setembro. A estação de Paço de Arcos fechou o mês com 19,1% de share (uma subida de 1,2 pontos percentuais face ao mês anterior), de acordo com os dados da GfK.Isto significa mais 5,3 pontos do que a TVI (13,8%) que, apesar de subir 1 ponto quando em comparação com agosto, continua a enfrentar dificuldades nas audiências.Referência ainda para a RTP 1, que somou uma média de 11,8%, e para a RTP 2, que fez 1,4%. Na média anual, a SIC segue na frente com 18,8% de share, seguida da TVI, com 16,1%, e da RTP 1, com 12,2%.