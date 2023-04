A SIC entregou esta semana um requerimento no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste no sentido de atualizar o valor da indemnização que exige a Cristina Ferreira no âmbito do processo que opõe o canal à apresentadora, diretora e acionista da TVI, por quebra unilateral de contrato, apurou o Correio da Manhã.









