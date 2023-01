Pelo quarto ano consecutivo, a SIC liderou as audiências em Portugal. O canal de Francisco Pinto Balsemão fechou o ano com um share médio de 16,7 (353 mil telespectadores por minuto, em média), segundo os dados disponibilizados pela GfK, empresa responsável pela audimetria no nosso país. Ainda assim, uma descida de 2,6 pontos percentuais face ao registado em 2021.









