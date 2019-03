Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SIC lidera pela primeira vez em 12 anos e meio

Canal da Impresa foi o mais visto, com um share de 18,6% e uma audiência média de 362 800 telespectadores.

Por Sónia Dias | 01:30

Uma pequena grande vitória que é, acima de tudo, um sinal de mudança na televisão portuguesa. Após 12 anos e meio na sombra da TVI, a SIC voltou à liderança e, no passado mês de fevereiro, registou um share mensal de 18,6% - superando a concorrente por uma décima - e uma audiência média de 362 800 telespectadores.



A TVI foi assim empurrada para segundo lugar (o que não acontecia desde julho de 2006), com 18,6% de share e 360 000 espectadores, seguida da RTP 1, com 12,1% de share e uma audiência média de 235 300 pessoas, segundo dados GfK.



Em comunicado, a estação da Impresa refere que a subida de audiências verificou-se acentuadamente "desde o último trimestre de 2018", graças aos resultados de ‘Casados à Primeira Vista’ e ‘Júlia’. "A partir de janeiro, com a nova grelha, em que se destaca a nova oferta matinal com Cristina Ferreira, alargou a sua liderança às manhãs e passou a ganhar os dias úteis", acrescenta.



Depois desta vitória no ‘daytime’, só falta à SIC conquistar o horário nobre, que continua a ser liderado pela TVI com as novelas ‘Valor da Vida’ e ‘A Teia’, e com o ‘Dança com as Estrelas’ ao domingo.



Mas o ‘efeito Cristina’ não contagia apenas as audiências, fazendo-se sentir também nos resultados do grupo Impresa. No ano passado, a dona da SIC passou de prejuízos a lucros, fechando o ano com lucros de 3,1 milhões de euros, naquele que é o melhor resultado desde 2015.