Depois de cinco meses a crescer, a TVI voltou, em abril, a perder terreno para a SIC nas audiências. De acordo com os dados oficiais da CAEM/GfK, o canal de Queluz de Baixo fechou o último mês com um share médio de 17,5%, menos 0,3 pontos percentuais face ao mês anterior. Pelo contrário, a SIC cresceu para 20,2% de share (mais 0,7 pontos percentuais quando em comparação com março) e reforçou a liderança.Contas feitas,...