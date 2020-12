Passam esta quinta-feira cinco meses sobre a saída de Cristina Ferreira da SIC. A decisão obrigou a estação de Paço de Arcos a encontrar uma solução para as manhãs à pressão e João Baião e Diana Chaves foram os escolhidos para fazer frente a Manuel Luís Goucha e ao seu ‘Você na TV! (TVI) com ‘Casa Feliz’. Mas, para já, o balanço não é positivo para a SIC.









Habituada a ser líder no horário das 10h00 às 13h00 com Cristina, o canal de Pinto Balsemão viu-se agora relegado para segundo plano. A luta tem sido renhida, é certo, mas o ‘Você na TV!’, analisados todos os confrontos diretos, leva a melhor, ainda que por uma muito curta margem. Contas feitas, desde o dia 20 de julho, primeiro dia sem Cristina nas manhãs, e até à passada terça-feira, o formato de Goucha somou uma média de 360 900 telespectadores (19,3% de share), contra 356 mil (18,9%) do apresentado por João Baião e Diana Chaves, de acordo com os dados disponibilizados pela GfK. Ou seja, os dois programas estão separados por cerca de 5 mil telespectadores.

No entanto, os próximos meses vão trazer novidades. É que a TVI está a preparar uma revolução nos seus programas diurnos e Manuel Luís Goucha vai transitar para as tardes, com um programa em nome próprio, abrindo espaço para Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, que assumem ‘2 às 10’. Do outro lado continuam Baião e Diana, que tentam recuperar audiências para a SIC (ver mais na edição de amanhã da revista ‘Sexta’, com o seu CM).