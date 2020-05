SIC perde recurso no caso ‘Supernanny’

Chegou ao fim o processo ‘Supernanny’. O Tribunal Constitucional (TC) confirmou a decisão do Supremo (STJ) sobre o programa da SIC, datada de 30 de maio de 2019, que sujeita a participação de menores em programas de televisão a autorização da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).O canal de Paço de Arcos recorreu desta decisão mas, agora, o TC considerou que a norma não é inconstitucional. Significa isto que a SIC só pode voltar a emitir o programa que tinha a psicóloga clínica Teresa Paula Marques como figura central se a CPCJ autorizar.Recorde-se, no entanto, que este organismo sempre se manifestou contra o formato - que estreou na SIC a 14 de janeiro de 2018 e do qual foram emitidos apenas dois episódios - por considerar que o mesmo tem "elevado risco" de "violar os direitos das crianças", nomeadamente o direito à reserva da vida privada.No fim de janeiro de 2018, o canal de Francisco Pinto Balsemão foi obrigado a suspender a exibição de ‘Supernanny’ devido à polémica que se gerou e vários episódios, que já tinham sido gravados, ficaram na gaveta. Os pais das crianças foram chamados e acompanhados pelas CPCJ das respetivas áreas de residência.Questionada pelosobre a decisão do TC, fonte oficial da SIC recusou fazer comentários.Em ‘Supernanny’, Teresa Paula Marques ia ao encontro das famílias para ajudar a controlar a rebeldia dos filhos e dar resposta aos apelos de pais e educadores.