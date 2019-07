SIC quer ‘roubar’ Ricardo Araújo Pereira à TVI

O ataque às estrelas maiores da TVI por parte da concorrência parece estar longe de chegar ao fim. Depois de, há cerca de um ano, a estação ter ‘roubado’ Cristina Ferreira, protagonizando a maior transferência televisiva de sempre em Portugal, um novo ‘assalto’ à estação de Queluz estará em marcha.Ricardo Araújo Pereira é o nome mais desejado por Daniel Oliveira, que já teve uma conversa prévia com a estrela da TVI, no sentido de sondar a sua disponibilidade. No entanto, segundo foi possível apurar, ainda não foi oficializada nenhuma proposta por parte do diretor de Programas da Estação.Ricardo Araújo Pereira voltou aos ecrãs com um formato de grande sucesso, ‘Gente que Não Sabe Estar’, que apresentava no final do ‘Jornal das 8’. A primeira temporada do programa terminou recentemente, mas o CM sabe que, nas alterações de grelha previstas para setembro, a estação pretende apostar em força no antigo ‘Gato Fedorento’, uma tentativa de recuperar a batalha das audiências. "Neste momento, o Ricardo é um dos trunfos do canal. É visto como uma peça-chave para a TVI", diz uma fonte.O humorista, de 45 anos, é também uma das estrelas mais bem pagas do canal, pelo que, para ‘roubar’ Ricardo Araújo Pereira, a SIC terá de abrir os cordões à bolsa. Há cerca de cinco anos, o ordenado da estrela na TVI era de mais de 60 mil euros por mês – para fazer o programa ‘Melhor do que Falecer’, que durou três meses. Menos 20 mil euros do que ganha Cristina Ferreira na SIC. Para chegar a um acordo com a ‘rainha da televisão’, a estação abriu os cordões à bolsa e fez uma proposta milionária, pagando à apresentadora um milhão de euros por ano. Resta saber qual será agora a proposta para concretizar com sucesso o novo ‘assalto’ ao canal de Paço de Arcos.