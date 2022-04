A SIC e o grupo Impresa reagiram à detenção de uma mulher de 39 anos por ameaças, perseguição e tentativa de agressão a Clara de Sousa. O grupo afirmou ter “dado todo o apoio” à jornalista nas últimas semanas, “contribuindo para que a agressora fosse identificada e detida”.





Clara de Sousa, de 54 anos, viveu momentos de verdadeiro terror com uma perseguição que durou três meses. A agressora, de 39, foi detida a 29 de março, depois de ter tentado agredir a jornalista com um martelo e saltado em cima do carro desta, ameaçando-a de morte.