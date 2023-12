É o 58.º mês consecutivo de liderança para a SIC. A luta tem sido renhida e novembro trouxe uma vitória agridoce para a estação de Paço de Arcos, que, à semelhança da TVI, perdeu público, mas, ainda assim, conseguiu aumentar a vantagem sobre a rival para o dobro. O canal da Impresa fechou o mês com 14,3% de share, menos 0,6 pontos percentuais (p.p.) do que em outubro, enquanto a estação de Queluz de Baixo registou uma média de 13,7% (quebra de 0,9 p.p.). As duas ficaram assim separadas por 0,6 p.p. (mais 0,3 p.p. do que no mês anterior).









No que diz respeito a audiências médias, a SIC foi vista por 314 200 telespectadores a cada minuto do dia (menos 9500 face a outubro), enquanto a TVI atraiu 302 600 (menos 13 500), de acordo com os dados da GfK.

“‘Isto é Gozar com quem Trabalha’ é o programa líder dos domingos. ‘Terra Nossa’ lidera os sábados de forma destacada. ‘Casa Feliz’ é o programa preferido das manhãs. ‘Júlia’ é o programa líder das tardes dos dias úteis. Em dezembro, queremos que o Natal seja ainda mais feliz na companhia dos canais SIC”, disse Daniel Oliveira, diretor de programas da estação da Impresa.









"'Festa é Festa' reafirma-se como a novela mais vista pelos portugueses ao conquistar 720 mil espectadores e um share de 16,9%. 'Queridos Papás', também líder, alcança no seu horário 489 mil espectadores, e 'Morangos com Açúcar' obtém quase 660 mil."

De referir ainda que a RTP1 foi o único canal generalista a subir no mês passado, ao fechar novembro com um share de 11,8% (subida de 1 p.p.) e uma audiência de 261 100 telespectadores (ganhou 27 700 face ao mês anterior).