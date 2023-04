A SIC assinalou, em março, 50 meses consecutivos de liderança. Apesar das várias vitórias diárias da TVI (venceu 15 dias do mês), a estação de Paço de Arcos cresceu face a fevereiro e ainda conseguiu aumentar a sua distância para a principal concorrente.



Assim, a SIC fechou o mês com 15,6% de share (face aos 15,5% do mês anterior), enquanto a TVI caiu para 15,2% (tinha registado 15,4% em fevereiro).









