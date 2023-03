A SIC somou mais uma vitória em fevereiro, mas perdeu terreno para a TVI. Na verdade, as duas estações ficaram separadas apenas por uma décima. A estação de Paço de Arcos liderou pelo 49.º mês consecutivo, com um share médio de 15,5%, menos 0,9 pontos percentuais (p.p.) do que em janeiro, enquanto a rival de Queluz de Baixo fechou fevereiro com 15,4%, o que representa uma subida de 0,5 p.









Ver comentários